Mersin'de 75 bin 600 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 bin 600 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulü satıldığı ihbarı üzerine bir ev ve bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, bir kısmı doldurulmuş halde 75 bin 600 makaron ile 79 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, H.M. ve İ.Y, gözaltına alındı.