Son Dakika Haberleri: Mersin'de 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Mersin'de 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Mersin'de, 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

Mersin'de 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Mersin'de, 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda kontrol yapan polis, M.E'nin kullandığı Romanya plakalı tırı durdurdu.

Tırın taşıdığı yük ile ilgili beyannamedeki bilgilerin birbirini tutmamasından şüphelenen polis, dedektör köpek eşliğinde aracın dorsesinde arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği bölümde değişik markalarda 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mersin, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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