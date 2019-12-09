Son Dakika Haberleri: Mersin'de 75 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 75 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 75 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi

6 saat önce

Mersin'de jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 75 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Mersin'de 75 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi, System.String[]

Mersin'de jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 75 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak, arama yaptı. Aramada araç içerisine gizlenmiş 75 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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