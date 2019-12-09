Mersin'de 75 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi
6 saat önce
Mersin'de jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 75 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
Mersin'de jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 75 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak, arama yaptı. Aramada araç içerisine gizlenmiş 75 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MERSİN
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