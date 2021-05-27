Mersin'de 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araçta yapılan aramada 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.