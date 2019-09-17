Son Dakika Haberleri: Mersin'de 8-9 bin ton balık bekleniyor
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Mersin'de 8-9 bin ton balık bekleniyor

2 saat önce

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden bir olan Mersin'de, yeni sezonda 8-9 bin ton civarından balık avcılığı beklendiği bildirildi.

Mersin'de 8-9 bin ton balık bekleniyor, System.String[]

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden bir olan Mersin'de, yeni sezonda 8-9 bin ton civarından balık avcılığı beklendiği bildirildi.


Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, 15 Nisan 2019 tarihinde balık avcılığı sezonunun kapandığı denizlerde, 16 Eylül 2019 tarihi itibariyle gırgır ve trol teknelerine yeni avcılık sezonunun açıldığını hatırlattı.


Mersin'in, 321 kilometrelik sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir liman ve balıkçılık kenti olduğunu kaydeden Abalı, "İlimize bağlı 106 adet gırgır ve trol tekneleriyle balıkçılıklarımız 'vira bismillah' dedi. Denizlerimizde sezonda 8-9 bin ton arası balık avcılığı beklenmektedir. Avlanan balıklar iç piyasada tüketilmekle birlikte birçok ülkeye de ihraç edilmektedir. Bölgemiz balık türleri açısından zengin bir popülasyona sahiptir. Bu da bölgemize yüksek bir katma değer sağlamaktadır" dedi.


Su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğini temin etmek için bakanlık ve müdürlük olarak bir dizi denetimler yaptıklarını vurgulayan Abalı, "Deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, satış yerleri, yol güzergahları, soğuk hava depoları ve işleme tesislerinde sıkı denetimler devam edecektir. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tüm balıkçılarımıza yeni sezonda şanslı ve bereketli bir avlanma sezonu dilerim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Balıkçılık, Türkiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
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