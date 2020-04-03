Mersin'de 800 tarım işçisi sağlık taramasından geçti - Son Dakika

Mersin'de 800 tarım işçisi sağlık taramasından geçti

MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İlçesi'ndeki tarım işçilerinin yaşadıkları çadırlara giderek, ateş ölçümü ve genel sağlık taraması yaptı.

Tarım, sağlık, sosyal hizmetler, aile ve çevre alanlarında çalışmalar yürüten 5 daire başkanlığının ortak çalışmasıyla mevsimlik tarım işçilerine ateş ölçümü ve genel sağlık taraması yapıldı. Kişilerin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluğa denk gelmeyen ekipler, ailelere içerisinde sabun, dezenfektan, maske ve bilgilendirici broşürün yer aldığı 120 adet sağlık paketi dağıttı. Ayrıca yanlarında yaklaşık 5 bin adet süt götüren ekipler, işçilerin çocuklarına süt ulaştırdı. Çiftçinin sağlıklı, güvenli ve kaliteli üretim yapmayı sürdürmesini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Gökçek, "Mersin, tarımın başkenti. Bunun bilincinde olan başkanımız Vahap Seçer'in yönlendirmeleriyle bölgemizde tarımda aktif bir rol oynayan mevsimlik tarım işçilerinin sağlıkları da bizim için çok önemli. Biz ülke olarak üretmek zorundayız. Neticede bugün Türkiye'de yaşadığımız bu ortamda insanlarımızın gıda bulabilmesi açısından tarımsal üretim son derece önem arz ediyor. Sezon tam ekim-dikim zamanı. Fidelerimizin de daha sağlıklı ortamda yetişebilmesi açısından fidelerde çalışan insanlarımızın sosyal alanlarında dezenfeksiyon yapıyoruz. Başkanımız da bu konuya son derece hassas yaklaştığı için bizleri yönlendirdi. Bugün burada bu görevi yerine getiriyoruzö dedi.