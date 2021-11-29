Üye Girişi
Mersin'de 900 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 900 litre etil alkol ele geçirildi

29.11.2021 14:04
Mersin'de 900 litre etil alkol ele geçirildi

Mersin'de bir kamyonda yapılan aramada, 180 bidon içerisinde 900 litre etil alkol ele geçirildi.

Mersin'de bir kamyonda yapılan aramada, 180 bidon içerisinde 900 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki üretip piyasaya sürerek devleti yüklü miktarda vergi kaybına uğratan ve alkol zehirlenmelerine yol açan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda kente yüklü miktarda etil alkol sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan ekipler, takip edilen bir kamyonu durdurarak arama yaptı. Aramada 180 bidon halinde 900 litre etil alkol ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin'de 900 litre etil alkol ele geçirildi
Mersin'de 900 litre etil alkol ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Mersin, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 900 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 189 kişi vefat etti, 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi 19:59 Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 189 kişi vefat etti, 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu 16:46 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı 16:22 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! 15:32 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!
Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek 14:28 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! 13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!

Son Dakika Haberleri
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 189 kişi vefat etti, 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi
19:48 Fenerbahçe'ye, İzmir'de saldırı düzenlendi! Takım otobüsünün camlarını kırdılar
19:46 Göreve geldikten 7 saat sonra istifa eden Magdalena Andersson, yeniden başbakan seçildi
19:32 Fırtınada kopan kalas parçasının başına isabet ettiği kadın yaşamını yitirdi
19:31 Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, baskılara dayanamayıp görevinden istifa etti
19:30 Olaylı Benfica maçına Omicron damgası! Ülkede ilk kez görüldü
19:28 Rize'de bulunan öğrenci yurdunda yangın! Öğrenciler tahliye edilmeye başlandı
18:58 Erdoğan ve Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in tabutunu birlikte taşıdı
18:57 Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler! Göztepe-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
18:55 Casusluktan gözaltına alınmıştı! DEVA Partili Metin Gürcan'ın ifadeleri ortaya çıktı
Koronavirüsün bir yan etkisi daha tespit edildi! Göze etkileri sandığımızdan da fazla Koronavirüsün bir yan etkisi daha tespit edildi! Göze etkileri sandığımızdan da fazla         
20:00
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Mavi Marmara gemisi satıldı Mavi Marmara gemisi satıldı         
15:44
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 20:15:10. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de 900 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement