Mersin'de 975 litre sahte etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

MERSİN'de bir depo ile kargo şubesinde yapılan aramalarda toplam 975 litre sahte etil alkol ile içki yapımında kullanılan 225 kit ve 10 bin etiket ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depoda sahte etil alkol olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Depoya bakın yapan polis, E.O. ve H.A. adlı şüphelilere ait olduğu saptanan 575 litre sahte etil alkol ile içki yapımında kullanılan 225 kit ve 10 bin etiket ele geçirdi.İlçede bir kargo şubesinde yapılan aramada da F.A.'ya ait 20 koli içinde 400 litre sahte etil alkol bulundu. E.O., H.A. ve F. A. gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.