Abdest alan kişinin cüzdanını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de, abdest alan kişinin cüzdanını çaldığı iddiasıyla aranan zanlı, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, C.Ş. (62), camide abdest aldığı sırada şadırvana astığı ceketindeki cüzdanının çalındığını belirterek polise başvurdu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemede şüphelinin M.Ö (70) olduğunu belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıya, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi verildi.
Güvenlik kamerası kaydında, C.Ş. abdest aldığı sırada arkasına gelen zanlının asılı olan ceketteki cüzdanı çalması görülüyor.
Kaynak: AA
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