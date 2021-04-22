Açık alanda erik hasadı başladı - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde açık alanda erik hasadı, düzenlenen etkinlikle başladı.

Göksu Mahallesinde düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe Kaymakamı Fatih Erdoğan, ilçenin başta kayısı, zeytin ve zeytinyağı kadar erikte de Türkiye'de söz sahibi bölgelerden birisi olduğunu belirterek, "İlçemizde 15 bin dekar alandan 35 bin tona yakın rekolte elde ediyoruz. 2021 yılı sezonu hayırlı uğurlu bereketli olsun." dedi.

Konuşmaların ardından erik hasadı, edilen duanın ardından başladı.