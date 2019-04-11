Son Dakika Haberleri: Mersin'de Açık Alanda Erik Hasadına Başlandı

Mersin'de Açık Alanda Erik Hasadına Başlandı

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçiler bahçelerinde yetiştirdikleri eriği hasat etmeye başladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçiler bahçelerinde yetiştirdikleri eriği hasat etmeye başladı.

Örtü altında üretilen ve ilk çıktığında yüksek fiyatı nedeniyle 100 gramlık paketler halinde piyasaya arz edilen erik, bahçelerde hasadın başlamasının ardından kilogramı 30-40 liradan satılıyor.

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçelerden hasatla erik fiyatının düştüğünü söyledi.

İlçe genelinde yaklaşık 8-9 bin dönüm arazide erik hasadı yapılacağını belirten Türer, getirisi dolayısıyla çiftçinin eriğe ilgisinin arttığını ifade etti.

Öte yandan, ilçede örtü altında üretimi yapılan ürünlerden kavunun da hasadına başlandı.

Erkenci olması nedeniyle kilogramı 10-13 liradan satılan kavun, paketlendikten sonra çeşitli illere gönderiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:39 Kaynak: AA
Silifke, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'li Meclis Üyeleri AK Parti'ye Geçti Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeye Dayandı NBA'de Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 13:14:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Açık Alanda Erik Hasadına Başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]