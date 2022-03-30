Mersin'de açık havada kitap okuma etkinliği yapıldı - Son Dakika

Gerekçesi olaydan daha vahim! İşte bebeğini çöp konteynerine atan annenin ifadesi

Sırra kadem basan Sedat Peker'den haber var! Eşi, 50 saniyelik video paylaştı

Suç makinesi polis memurundan bir skandal daha! Görev başındayken cinsel ilişkiye girdi

Alkollü mekanları gezip nasihatler veren tebliğciler bu kez sert kayaya çarptı

Ukrayna şartını sundu: Rusya bunu yaparsa barış anlaşmasını referanduma götürürüz

Mersin'de, Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenler, öğrenciler ve aileler açık havada kitap okudu.

Türk Kütüphaneciler Derneğince, Millet Bahçesi'nde "81 İlde Kitap Okuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Kütüphane Haftası kapsamında "Okursak dünya güzelleşir" sloganıyla düzenlenen etkinliğe 24 Kasım İlkokulu'nun öğretmenleri ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, güneşli havada kitap okudu.

Etkinliğe çocuğuyla gelen Ceren Meral, öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Mustafa Çakır da kızının kitap okumayı çok sevdiğini belirterek, açık havada kitap okumaktan keyif aldıklarını anlattı.