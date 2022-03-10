Mersin'de açıkta yetiştirilen badem çağlasının hasadına başlandı - Son Dakika
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Mersin'de açıkta yetiştirilen badem çağlasının hasadına başlandı

10.03.2022 10:49
Mersin'de açıkta yetiştirilen badem çağlasının hasadına başlandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, açık alanda yetiştirilen badem çağlaları kilogramı 100 liradan satışa sunuldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde, açık alanda yetiştirilen badem çağlaları kilogramı 100 liradan satışa sunuldu.

Çilek, muz, narenciye ve domates üretimiyle öne çıkan ilçede, çiçek açan badem ağaçları da meyve vermeye başladı.

Işıklı Mahallesi'ndeki üreticiler, sabahın erken saatlerinde özenle topladığı çağlaları kaselere yerleştirdi.

Ürünler, çevre illere gönderilmek üzere ilçe haline taşındı.

Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı Zafer Can, gazetecilere, hasadın geçen yıla göre 20 gün geç başladığını belirterek, mahalledeki 50 dönüm alanda bu yıl 100 ton ürün rekoltesi beklendiğini söyledi.

Ürünlerin kalitesinden memnun olduklarını ifade eden Can, ilk mahsullerin kilogramı 100 liradan satıldığını kaydetti.

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Narenciye, Domates, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de açıkta yetiştirilen badem çağlasının hasadına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de açıkta yetiştirilen badem çağlasının hasadına başlandı - Son Dakika
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