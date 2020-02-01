Mersin'de acil servis önlerinde 'çorba-ekmek' hizmeti - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, '1 ekmek 1 çorba' projesiyle kentin 26 noktasında memura, emekliye, öğrenciye, işçiye ve toplumun farklı kesimlerinden birçok vatandaşa ulaşırken, yeni uygulamayla akşam saatlerinde artık acil servis önlerinde hastalara, refakatçilere ve hastane personellerine çorba ikramında bulunuluyor.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen '1 ekmek 1 çorba' projesi, vatandaşların ilgisini ve beğenisini toplamaya devam ediyor. Proje, tren garı, sanayi sitesi, üniversite ve hastane önleri gibi birçok noktada özellikle sabahın erken saatlerinde haftada 156 bin vatandaşın yüzünü gülümsetiyor. Kış aylarında, soğuk hava şartlarında 26 noktada günlük toplam 6 bin kişinin içini ısıtan '1 ekmek 1 çorba' projesi, artık akşam saatlerinde acil servis önlerinde de hizmet veriyor.



Yeni uygulama akşam acile giden vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor



Proje kapsamında, haftanın 5 günü kentteki acil servis önlerinde akşam 19: 00-22: 00 saatleri arasında mobil çorba aracı hazır bulunduruluyor. Ücretsiz sunulan çorbalar, özellikle akşam saatlerinde acile gitmek zorunda kalan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıyor. Akşam saatlerinde civarda sıcak bir tas çorba bulmakta zorluk yaşayan vatandaşlar, soluğu Büyükşehir Belediyesi'nin mobil çorba aracının önünde alıyor. Güleryüz ve hijyen koşulları dikkate alınarak sunulan çorba ve ekmekler, vatandaşların takdirini topluyor.



"İnsanlar yeri geliyor, üzüntülerinden yemek dahi yiyemiyorlar"



Öğrenci olduğunu belirten Caner Karakaya, rahatsızlanan anneannesini Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil servisine getirdiğini belirterek, "Çok güzel bir uygulama. İnsanlar yeri geliyor, üzüntülerinden yemek dahi yiyemiyorlar. Güzel bir uygulama olmuş, hoşuma gitti. Lezzeti de gayet güzel, evde yapılan çorbadan farkı yok" dedi.



"Hastalarımız ve hasta yakınlarımız için çok güzel bir hizmet"



Ambulans şoförü Bekir Çalık ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde akşam saatlerinde denk geldiği hizmetten oldukça memnun kaldığını vurguladı. Çalık, "Hastalarımız, hastalıklarını düşünmekten bazen yemek yemeye vakit bulamıyor. Bu saatte buralarda sıcak bir çorba ve benzeri yemek bulamıyorlar. Sadece kantinlerden kuru gıdalarla besleniyorlar. Sıcak yemeğin olması, hastalarımız ve hasta yakınlarımız için çok güzel bir hizmet" ifadelerini kullandı. - MERSİN