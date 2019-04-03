Son Dakika Haberleri: Mersin'de Adliye Personellerine Teşekkür Belgesi

Mersin'de Adliye Personellerine Teşekkür Belgesi

1 saat önce

Mersin Adliyesi'nde, meslekte 25 yılını tamamlayan personellere teşekkür belgesi verildi.

Mersin'de Adliye Personellerine Teşekkür Belgesi, System.String[]
Mersin Adliyesi'nde, meslekte 25 yılını tamamlayan personellere teşekkür belgesi verildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, adliyenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, geçmişte adliyelerin sınırlı imkanlarla çalıştığını belirterek, personellerin her şeye rağmen görevlerini yerine getirmek için mücadele ettiğini ifade etti.

Personelleri tebrik eden Ercan, "Şimdi hepimiz güzel adliyelerde, güzel şartlarda, daha rahat imkanlarla çalışıyoruz. Yeni başlayan arkadaşlarımız da çok çalışkanlar ama bizim eski personellerimiz sorumluluk bilinçleri, fedakarlıkları ve çalışkanlıklarıyla gerçekten elleri öpülesi davranışlar sergilemişlerdir." dedi.

Konuşmaların ardından Ercan ile Mersin Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci ve hakimler, 25 yılını dolduran personellere Adalet Bakanlığınca hazırlanan teşekkür belgelerini takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:40 Kaynak: AA

Mersin, Güncel
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