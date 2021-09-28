Alınan bilgiye göre, dün Taşobası Mahallesi'nde Hüseyin K. (63) ile oğlu Eyüp K'nin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan A.K'nin (49) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde ağabeyini ve yeğenini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Mersin'de ağabeyini ve yeğenini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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