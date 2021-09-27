Mersin'de ağabeyini ve yeğenini öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde ağabeyini ve yeğenini tüfekle öldürdüğü ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Taşobası Mahallesi'nde A.K. ile ağabeyi Hüseyin K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.K, pompalı tüfekle ağabeyi Hüseyin K. ve yeğeni Eyüp K'ya ateş etti.
Hüseyin K. ve oğlu Eyüp K. olay yerinde hayatını kaybederken A.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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