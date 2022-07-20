İki şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz eden Başsavcılık, itiraz dilekçesinde "kamu malına zarar vermekle" suçlanan zanlılar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, bu nedenle de tutuklanmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgecan Aslan, Menderes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de ağaca zarar verilmesiyle ilgili 2 zanlının salıverilmesine itiraz - Son Dakika

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