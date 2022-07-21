Valiliğin, sahilin yaklaşık 50 yıllık "simge ağacı"nda görülen kurumanın incelenmesi talimatı üzerine 12 Temmuz'da çalışma başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağacın gövdesine matkapla açılan 9 deliğe yabancı madde enjekte edildiğini belirlemişti. Olayla ilgili 19 Temmuz'da gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve araç sürücüsü Yusuf S, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Başsavcılık, dün Salim Serdar G. ve Oğuzhan Ç'nin salıverilmesine itiraz etmişti.

Mahkeme, savcılık dilekçesindeki "kamu malına zarar vermekle suçlanan zanlılar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, bu nedenle de tutuklanmaları gerektiği" talebini uygun bulmadı.

Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, Menderes, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de ağaca zarar verilmesiyle ilgili 2 zanlının tutuklanması talebine ret - Son Dakika

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