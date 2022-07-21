Mersin'de ağaca zarar verilmesiyle ilgili 2 zanlının tutuklanması talebine ret - Son Dakika
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Mersin'de ağaca zarar verilmesiyle ilgili 2 zanlının tutuklanması talebine ret

21.07.2022 16:28
Mersin'de ağaca zarar verilmesiyle ilgili 2 zanlının tutuklanması talebine ret

Mersin'de kent sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'sinin adli kontrolle salıverilmesine yönelik itiraz reddedildi.

Mersin'de kent sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'sinin adli kontrolle salıverilmesine yönelik itiraz reddedildi.

Mersin 13. Asliye Ceza Mahkemesi, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan kauçuk ağacına zarar verilmesine ilişkin soruşturmada Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G. ve CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yönelik Başsavcılığın yaptığı itirazı değerlendirdi.

Mahkeme, savcılık dilekçesindeki "kamu malına zarar vermekle suçlanan zanlılar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, bu nedenle de tutuklanmaları gerektiği" talebini uygun bulmadı.

Valiliğin, sahilin yaklaşık 50 yıllık "simge ağacı"nda görülen kurumanın incelenmesi talimatı üzerine 12 Temmuz'da çalışma başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağacın gövdesine matkapla açılan 9 deliğe yabancı madde enjekte edildiğini belirlemişti. Olayla ilgili 19 Temmuz'da gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve araç sürücüsü Yusuf S, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Başsavcılık, dün Salim Serdar G. ve Oğuzhan Ç'nin salıverilmesine itiraz etmişti.

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Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, Menderes, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de ağaca zarar verilmesiyle ilgili 2 zanlının tutuklanması talebine ret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de ağaca zarar verilmesiyle ilgili 2 zanlının tutuklanması talebine ret - Son Dakika
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