Başsavcılığın, Salim Serdar G. ve Oğuzhan Ç'nin salıverilmesine yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedilmişti.

Kaynak: AA

Selçuk, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de ağaca zarar verilmesiyle ilgili daire başkanı görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika

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