Son dakika haberi... Ağaçlık alanda çıkan yangınlar vatandaşlarca söndürüldü - Son Dakika

Şahna Mahallesi'nde çıkan yangını da bölgede hazır bekletilen su tankeriyle alevlere müdahale eden çevredekilerce söndürüldü.

Küçükfındık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fidan bağışı reddedilen Cengiz Holding, yangınla mücadelede sahada çalışanlar için ekipman desteği yaptı

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