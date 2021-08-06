Son dakika haberi... Ağaçlık alanda çıkan yangınlar vatandaşlarca söndürüldü - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki mahallede ağaçlık alanda çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Küçükfındık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden vatandaşlar, evlerinden çektikleri hortumla müdahalede bulunarak yangın söndürdü.
Şahna Mahallesi'nde çıkan yangını da bölgede hazır bekletilen su tankeriyle alevlere müdahale eden çevredekilerce söndürüldü.
İki bölgede, orman işletme ve itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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