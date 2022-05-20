Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

20.05.2022 20:00
Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin'de ağaçta mahsur kalan ve 3 gündür kayıp olduğu öğrenilen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'de ağaçta mahsur kalan ve 3 gündür kayıp olduğu öğrenilen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz ilçesinde esnaf olan Korkmaz Can Vaizoğlu, 3 gün önce kedisi "Latte"yi kaybetti.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'nde görevli temizlik personeli Zeynep Vural, görevi sırasında belediye binasının yanındaki ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını gördü ve itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri, ağaçtan indirdiği kediyi sahibi Can Vaizoğlu'na teslim etti.

Vaizoğlu, geçen yıl sahiplendiği kedisinin 3 gündür kayıp olduğunu belirterek, "Latte"nin bulunmasında ve kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Kaynak: AA

Akdeniz, İtfaiye, Mersin, kedi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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