Bu sırada anne karga, yavrusunu korumak için itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yavruyu yuvasına bırakmak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Fasih Kayabalı Caddesi'nde bulunan bir ağaçtaki yuvasından karga yavrusunun düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Mersin 'in Akdeniz ilçesinde, bir ağaçtan düşen karga yavrusu itfaiye merdiveniyle yuvasına bırakıldı.

Son Dakika › Güncel › Mersin'de ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu için itfaiye ekipleri seferber oldu - Son Dakika

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