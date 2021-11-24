Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ağaçtan kozalak toplarken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
Soğucak Mahallesi'nde çam ağacından kozalak toplamaya çıkan Bayram Fidan, elindeki kancanın elektrik tellerine teması sonucu akıma kapılarak, ağaçta asılı kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, Fidan'ı bulunduğu yerden indirdi.
Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Bayram Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Ağaçtan kozalak toplarken elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika