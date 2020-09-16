Mersin'de "Ahilik Haftası" kutlamaları - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, yılın ahisi ve çırağına hediyelerini verdi.

Mersin Valiliği'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve oda başkanları katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Su, bu sene Ahilik Haftası etkinliklerinin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildiğini belirtti.

Ahiliğin, Türk kültürü içerisinde önemli bir yer kapladığını vurgulayan Su, geleneğin yaşatılması amacıyla kutlamaya önem verdiklerini aktardı.

Geçmişten günümüze aktarılan geleneğin yeni nesiller tarafından benimsenmesi gerektiğini ifade eden Su, "Ahilik geleneği içerisinde de dürüstlük, doğruluk, başkasını düşünme, alışverişlerde mutlaka hesaba kitaba riayet etmek, insanları kandırmama, vefa ve ahde vefa gibi birçok hususu görüyoruz. Bu gelenek ve adetler, tüm esnaflara, sanatkarlara ve hak sahiplerine yerleşerek usta, kalfa, çırak ilişkisi içerisinde yeni nesillerimize aktarılıyor." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, tarım aletleri üreten 74 yaşındaki Selahattin Döşlü, "Yılın Ahisi" ödülüne layık görülürken, 18 yaşındaki Emine Kalkan da 10 yaşında başladığı baba mesleği olan kaynak ustalığı ile "Yılın Çırağı" ödülünü aldı.

Vali Su, Döşlü ve Kalkan'a ahilik kıyafeti giydirerek plaket ile onur ve başarı belgelerini takdim etti.