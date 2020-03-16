Mersin'de ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan hayvanlar bulundu - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir besiciye ait 145 küçükbaş hayvanın kaybolması üzerine bölgede çalışma başlattı.

Yapılan arama çalışmalarında 45'i Bozön, 100'ü Cemilli Mahallesinde bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.