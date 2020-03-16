Son Dakika › Güncel › Mersin'de ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan hayvanlar bulundu - Son Dakika
Mersin'de ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan hayvanlar bulundu
10 dakika önce
Mersin'in Mezitli ilçesinde ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:28 Kaynak: AA
Mersin'in Mezitli ilçesinde ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir besiciye ait 145 küçükbaş hayvanın kaybolması üzerine bölgede çalışma başlattı.
Yapılan arama çalışmalarında 45'i Bozön, 100'ü Cemilli Mahallesinde bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.
Son Dakika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüse karşı adalet hizmetlerinde alınan önlemleri açıkladı Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı? Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi