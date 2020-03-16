Mersin'de ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan hayvanlar bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan hayvanlar bulundu - Son Dakika

Mersin'de ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan hayvanlar bulundu

10 dakika önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu.

Mersin'de ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan hayvanlar bulundu, System.String[]

Mersin'in Mezitli ilçesinde ahır kapısının açık unutulması sonucunda kaybolan 145 küçükbaş hayvan bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir besiciye ait 145 küçükbaş hayvanın kaybolması üzerine bölgede çalışma başlattı.

Yapılan arama çalışmalarında 45'i Bozön, 100'ü Cemilli Mahallesinde bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

Jandarma, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:28 Kaynak: AA
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