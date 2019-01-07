Son Dakika Haberleri: Mersin'de Aile Faciası

Mersin'de Aile Faciası

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştığı anne ve babasını av tüfeği ile vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan şahıs, polis ve jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilerek yakalandı.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştığı anne ve babasını av tüfeği ile vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan şahıs, polis ve jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Güzeloluk Yaylası'nda tartıştığı annesi Menekşe A. ile babası Murat A.'yı av tüfeği vurarak öldüren Ali A., suç aleti silahla birlikte kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ve jandarma ekipleri, şüphelinin Akdeniz Mahallesi'ndeki evine geldiği ve burada intihara kalkıştığı bilgisine ulaştı. Evin çevresinde güvenlik önlemi alarak şahsı ikna etmeye çalışan ekipler, şüpheliyi bir anlık dalgınlığından faydalanarak etkisiz hale getirdi. Zanlı, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:43 Kaynak: İHA

Erdemli, Mersin, 3. Sayfa
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