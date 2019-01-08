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Mersin'de Aile Faciası: Anne ve Babasını Av Tüfeği ile Öldürüp, İntihar Girişiminde Bulundu

1 saat önce

Mersin'de aile faciası: Anne ve babasını av tüfeği ile öldürüp, intihar girişiminde bulundu Erdemli ilçesinde tartıştığı anne ve babasını av tüfeği ile vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Ali A.

Mersin'de aile faciası: Anne ve babasını av tüfeği ile öldürüp, intihar girişiminde bulundu
Erdemli ilçesinde tartıştığı anne ve babasını av tüfeği ile vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Ali A., polis ve jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilerek yakalandı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştığı anne ve babasını av tüfeği ile vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Ali A., polis ve jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzeloluk Yaylası'nda tartıştığı annesi Menekşe A. ile babası Murat A.'yı av tüfeği vurarak öldüren Ali A., suç aleti tüfekle olay yerinden kaçtı. İddiaya göre zanlı Kaçarken birkaç eve daha ateş açtı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ve jandarma ekipleri, şüphelinin Akdeniz Mahallesi'ndeki evine geldiği ve burada intihara kalkıştığı bilgisine ulaştı. Zanlıyı yakalamak üzere harekete geçen ekipler Sazbaşı sokaktaki evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Şahsı ikna etmeye çalışan ekipler, şüpheliyi bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakalayıp etkisiz hale getirdi. Zanlı, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Bu arada cenazeler olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi'ne getirilirken, Güzeloluk Yaylası'ndaki görgü tanıkları, iki el silah sesi duyduklarını, zanlının tüfekle köy ve çevresinde dolaştığını, daha sonrada ilçe merkezine kaçtığını öğrendiklerini ifade ettiler.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

Anne, 3. Sayfa
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