Son Dakika Haberleri: Mersin'de, Aile Sağlığı Merkezi'ni Soydular

Mersin'de, Aile Sağlığı Merkezi'ni Soydular

40 dakika önce

MERSİN'de, Aile Sağlığı Merkezi'nden monitör ve televizyon çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'de, Aile Sağlığı Merkezi'ni Soydular, System.String[]
MERSİN'de, Aile Sağlığı Merkezi'nden monitör ve televizyon çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Akdeniz ilçe sınırları içerisindeki Hal Mahallesi'nde meydana geldi. 21 Şubat'ta gece saatlerinde 6025 sokaktaki aile sağlığı merkezine gelen 2 kişi, demir parmaklıkları sökerek binaya girdi. Şüpheliler 2 televizyon ile 1 monitörü alarak kaçtı. Sabah mesaiye gelen merkez çalışanları hırsızlık olayını polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede F.K. ve M.A. adlı kişilere ulaşan polis şüphelileri gözaltına aldı. M.A.'nın evinde yapılan aramada çalıntı monitör ve televizyonlar ele geçirilirken, zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:24 Kaynak: DHA

Polis, Merkez, Mersin, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonundan Yeni Detaylar Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu

Yaşlı Teyze, Eline Geçirdiği Çekpasla Soyguncuyu Korkutup Kaçırdı Mersin'de 70 Kişilik Geçici İşe 13 Bin 9 Kişi Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:04:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de, Aile Sağlığı Merkezi'ni Soydular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]