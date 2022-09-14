Bölgeye yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, sudan çıkarılan cesedin, ailesinin 11 Eylül 'de kayıp ihbarında bulunduğu Mustafa Öksüz 'e (53) ait olduğunu belirledi.

Vahap Seçer, Öğrencilere Seslendi: 'Zihniniz Akdeniz Kadar Açık, Notlarınız Toroslar Kadar Yüksek Olsun'

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Toroslar, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu - Son Dakika

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