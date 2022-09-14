Mersin'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

14.09.2022 17:40
Mersin'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Mersin'de ailesinin 3 gün önce kayıp başvurusu yaptığı kişinin cansız bedeni bulundu.

Mersin'de ailesinin 3 gün önce kayıp başvurusu yaptığı kişinin cansız bedeni bulundu.

Akdeniz ilçesi Toroslar Mahallesi'ndeki sulama kanalında ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, sudan çıkarılan cesedin, ailesinin 11 Eylül'de kayıp ihbarında bulunduğu Mustafa Öksüz'e (53) ait olduğunu belirledi.

Öksüz'ün cenazesi, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Mersin Büyükşehir Toroslar Emekli Evi, Misafirlerini Ağırlamaya Başladı Mersin Büyükşehir Toroslar Emekli Evi, Misafirlerini Ağırlamaya Başladı Vahap Seçer, Öğrencilere Seslendi: 'Zihniniz Akdeniz Kadar Açık, Notlarınız Toroslar Kadar Yüksek Olsun' Vahap Seçer, Öğrencilere Seslendi: 'Zihniniz Akdeniz Kadar Açık, Notlarınız Toroslar Kadar Yüksek Olsun'
Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Toroslar, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:26 İstanbul Başakşehir'de 450 sosyal konutun yapılacağı arazi ilk kez görüntülendi
17:22 Sadece Antalya sahillerinde yetişiyor! Bu çiçeği koparana 220 bin lira ceza var
17:34 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz
17:09 Ev hapsi kaldırılan Gülşen'e yeni şok! Konseri iptal edildi
17:06 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'a çok sinirlendiği o an! Tarihi sözler tekrar gündem oldu
16:31 Aşk Adası programıyla İngiltere'de şöhrete kavuşan Ekinsu Cülcüloğlu, şimdi de podyumda boy göstermeye başladı
16:29 Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Altay Bayındır'ın yıllık maaşı 20 milyon arttı
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsizce karşılık veren Miçotakis'i Bakan Çavuşoğlu muhatap aldı: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz
16:10 ABD'de hapishanedeki bir mahkuma defalarca "Baby Shark" şarkısı dinletilerek işkence edildi! Hücresinde ölü bulundu
16:09 Beşiktaşlı Nathan Redmond, Premier Lig'den özür diledi! "Bundan daha iyi bir atmosfer yok"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 17:40:32. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement