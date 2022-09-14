Mersin'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Mersin'de ailesinin 3 gün önce kayıp başvurusu yaptığı kişinin cansız bedeni bulundu.
Akdeniz ilçesi Toroslar Mahallesi'ndeki sulama kanalında ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, sudan çıkarılan cesedin, ailesinin 11 Eylül'de kayıp ihbarında bulunduğu Mustafa Öksüz'e (53) ait olduğunu belirledi.
Öksüz'ün cenazesi, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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