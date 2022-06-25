Mersin'de AK Parti'den "Teşkilat akademisi mahalle eğitim programı" - Son Dakika
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Mersin'de AK Parti'den "Teşkilat akademisi mahalle eğitim programı"

25.06.2022 17:59
Mersin'de AK Parti'den "Teşkilat akademisi mahalle eğitim programı"

Mersin'in Toroslar ilçesinde AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Teşkilat akademisi mahalle eğitim programı" düzenlendi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Teşkilat akademisi mahalle eğitim programı" düzenlendi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Toroslar Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında, eğitim faaliyetlerinin önem taşıdığını söyledi.

Taşkın, "40 yıllık siyasi tecrübesi bulunan ve siyaset yapan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çıktığımız bu kutlu yolda, 20 yıldır milletimize hizmet ediyoruz. Bu süre içinde 16 seçim oldu. AK Parti olarak 16 seçimi de kazanmamızın püf noktası, milletimizle iç içe olmamız ve eğitim faaliyetlerine önem vermemizdir." dedi.

Konuşmaların ardından Tarkan Zengin etkili iletişim, Ersin Çelik siyasal iletişim ve yeni medya, Cahit Özkan da teşkilatçılık konusunda eğitim verdi, tecrübelerini paylaştı.

Programa AK Parti milletvekilleri ve partililer katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de AK Parti'den 'Teşkilat akademisi mahalle eğitim programı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de AK Parti'den "Teşkilat akademisi mahalle eğitim programı" - Son Dakika
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