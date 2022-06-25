Taşkın, "40 yıllık siyasi tecrübesi bulunan ve siyaset yapan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çıktığımız bu kutlu yolda, 20 yıldır milletimize hizmet ediyoruz. Bu süre içinde 16 seçim oldu. AK Parti olarak 16 seçimi de kazanmamızın püf noktası, milletimizle iç içe olmamız ve eğitim faaliyetlerine önem vermemizdir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Mersin'de AK Parti'den 'Teşkilat akademisi mahalle eğitim programı' - Son Dakika

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