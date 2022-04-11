Mersin'de AK Parti ilçe binası ve bir iş yerine zarar veren zanlıya ev hapsi - Son Dakika
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Mersin'de AK Parti ilçe binası ve bir iş yerine zarar veren zanlıya ev hapsi

11.04.2022 14:28
Mersin'de AK Parti ilçe binası ve bir iş yerine zarar veren zanlıya ev hapsi

Mersin'in Anamur ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı binası ve bir iş yerinin camlarını kırdığı gerekçesiyle yakalanan zanlı, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle salıverildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı binası ve bir iş yerinin camlarını kırdığı gerekçesiyle yakalanan zanlı, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Anamur İlçe Başkanlığı binası ile yabancı uyruklu bir kişiye ait iş yerinin camlarının parke taşıyla kırılması olaylarına ilişkin, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olayı kask takan motosikletli bir kişinin gerçekleştirdiği belirlendi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları görüntülerinden, olay günü giydiği kıyafette "un lekesi" olan şüphelinin bir ekmek fırınında çalıştığı tespit edildi.

Kimliği belirlenen zanlı H.D. (20) operasyonla gözaltına alındı.

H.D, emniyetteki ifadesinde, "Hükümetin Suriyeliler hakkındaki politikasına kızdığı için aldığı alkolün de etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini, verdiği zararı karşılamak istediğini" belirtti.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, elektronik kelepçe takılarak ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

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AK Parti, Hisarcık, Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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