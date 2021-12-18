MERSİN'DE AK PARTİ 'TEŞKİLAT AKADEMİSİ' BAŞLADI - Son Dakika

MERSİN'de AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat içi 'Teşkilat Akademisi' eğitim programı başladı.

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat içi 'Teşkilat Akademisi' eğitim programı Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Merkezi'nde başladı. Programa milletvekilleri, yöneticiler ve çok sayıda partili katıldı. 2 gün sürecek programın açılış konuşmasını yapan Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu, eğitimin içeriği hakkında bilgi verdi. İlk olarak 'Teşkilatın El Kitabı' dersinin verileceğini kaydeden Tolu, "Pandeminin ortaya çıkardığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına, bir teşkilatın nasıl olması, nasıl çalışması ve nerede ne zaman nasıl refleks göstermesi gerektiğini ilk dersimiz olarak aldık. Teşkilatlar makinenin dişlileri gibi birbiriyle uyumlu senkronize şekilde çalışan organizma olması gerekiyor. Yaklaşık 100 yıllık demokrasi serüvenimizde askeri vesayetlerle yüz yüze kaldığımız, tankların sokaklarda yürüdüğü, postalların demokrasiyi çiğnediği bir serüvenimiz var. Ama son 20 yılda bunu başaramadılar. Çünkü bu milletin önünde direk duran asla geri adım atmayan bir lider var" dedi.

Açılış konuşmasının ardından eğitim programına geçildi.