Akaryakıt istasyonundaki bıçaklı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika

Mersin'de pet şişede akaryakıt satmadığı iddiasıyla kavga ettiği çalışanı bıçakla yaralayan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen N.G. ile daha önce kendisine pet şişede akaryakıt satmadığı iddia edilen E.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.G, E.G'yi bacağından bıçakla yaraladı.

Yaralanan çalışana ilk müdahaleyi, olay yerine gelen mahalle bekçisi yaptı. Bekçi, üniformasının altındaki atleti çıkararak gencin bacağından akan kanı tamponla durdurmaya çalıştı.

E.G, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, N.G'nin çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalışmasına rağmen E.G'yi bıçaklaması, bekçinin de atletiyle yaralıya müdahale etmesi yer alıyor.