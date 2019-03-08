Mersin'de Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele

Mersin Valisi Ali İhsan Su, tarım ürünlerine zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle mücadele çalışmaları sayesinde zararlı oranının yüzde 1'in altına indirildiğini kaydetti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, tarım ürünlerine zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle mücadele çalışmaları sayesinde zararlı oranının yüzde 1'in altına indirildiğini kaydetti.



Su, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bir otelde düzenlenen "Akdeniz meyve sineği ile mücadele" başlıklı paneldeki konuşmasında, meyve üretimine en çok zarar veren etkenlerden bir tanesinin Akdeniz meyve sineği olduğunu söyledi.



Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde geçen yıl önemli bir mücadelenin verildiğini kaydeden Su, "2018 yılında Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışmaları kapsamında yüzde 40'larda olan sinek sayısını yüzde 1'in altına indirdik. Önemli bir başarı elde ettik." dedi.



Su, üreticilere 160 binin üzerinde kapan dağıtıldığını vurgulayarak, çok sayıda ilaçlama ve çiftçi bilgilendirme faaliyetlerinin yapıldığını aktardı.



Mücadele çalışmalarının süreceğini vurgulayan Su, şöyle konuştu:



"Bilgilendirme çalışmalara devam edeceğiz. Bu yıl da yine kapan dağıtımını gerçekleştireceğiz. Akdeniz sineği ile mücadelede en iyi sonucu almaya ve bunu yüzde 1'in altında tutmaya gayret edeceğiz. Önemli bir proje daha gerçekleştiriyoruz. Bunların takibi için bir sistemi devreye koyduk. Bu da çok önemli. Nerede, ne kadar popülasyon var takip edebiliyoruz. Hep birlikte sinerji ve enerjiyi birleştirirsek inanıyorum ki Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede ilimiz özelinde ve bölgemizde ciddi bir başarı yakalamış olacağız."



Mersin İl Tarım ve Oman Müdürü Arif Abalı da Mersin'in de aralarında olduğu 45 ilde "Akdeniz Meyve Sineği Takip Projesi" yürütüldüğünü belirterek, kentteki sabit istasyonlarda bu zararlıların anlık olarak takip edildiğini aktardı.

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