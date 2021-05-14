Mersin'de Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele sürüyor - Son Dakika

Mersin'de Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele sürüyor

14.05.2021 10:46
Mersin'de Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele sürüyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Bölgesi için önemli bir sorun oluşturan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Bölgesi için önemli bir sorun oluşturan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürüyor. Toptancı Hal Kompleksindeki çöp konteynerleri ve meyve atıklarının toplandığı noktaları biyosidal uygulama ile ilaçlayan ekipler, kentteki turunçgil ağaçlarını da insektisit uygulaması ile detaylı bir şekilde ilaçlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü İlaçlama Birimi, Akdeniz Meyve Sineği ile etkin bir şekilde mücadele ediyor. Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'ndeki çöp konteynerleri Ağırlıklı olarak turunçgil türlerinde görülen ve üreyen Akdeniz Meyve Sineği, mücadele edilmediğinde diğer meyve ağaçlarına geçerek yayılabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, bu nedenle ilaçlama mücadelesini kent genelinde etkin bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, genel olarak temmuz-ağustos ve eylül-ekim aylarında Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele ederken, diğer aylarda da düzenli olarak tedbir amacıyla yeşil alanlardaki ilaçlamaları aralıksız sürdürüyor.

"Akdeniz Meyve Sineği, şehrimizde büyük sorun oluşturuyor"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İlaçlama Biriminde saha denetim sorumlusu olarak görev yapan Bülent Gül, "Akdeniz Meyve Sineği turunçgil ağaçlarında ve bu ağaçlarda yetişen meyvelerde üreme yapan, diğer ağaçlara ve meyve ağaçlarına da yayılan bir zararlı. Gelişme, yavrulama ve üreme dönemini her ne kadar turunçgil bitkisinde geçirse de daha sonrasında elma, şeftali gibi meyve ağaçlarına konup zarar veriyor. Dolayısıyla şehrimizde de büyük sorun teşkil ediyor" dedi.

"İlaçlamamızı periyodik olarak yapıyoruz"

Akdeniz Meyve Sineği ile yoğunlukla mücadele ettikleri ayları anlatan Gül, "Zararlıların görüldüğü eylül ve ekim aylarında, temmuz, ağustos ayları gibi dönemlerde sorumluluk alanımızda bulunan turunçgil ağaçlarında periyodik olarak ilaçlamamızı yapıyoruz. Bu zararlıların takibini de titizlikle sürdürüyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyor, tarım ilaçları ile turunçgil ağaçlarını, biyosidal ürünler ile meyve atıklarının olduğu yerleri, çöp konteynerlerinin ilaçlamasını düzenli olarak yapıyoruz" diye konuştu.

"Meyve atıkları bu zararlının yaşam döngüsünün devam etmesini sağlıyor"

Vatandaşlara da Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele etme konusunda ricada bulunan Gül, "Hal ya da diğer bölgelerde sokaklara atılan elma, armut, şeftali gibi özellikle şıralı meyvelerde yaşam döngüsünü devam ettirdiği için bu tip meyve atıkları bu zararlının yaşam döngüsünün devam etmesini sağlıyor. Bunun için vatandaşlarımızdan ricamız; bu tip atıklarını yollara, yerlere, çöplere açık olarak atmasınlar. Bunları poşetleyip atsınlar. Bunun dışında kendi özel mülkünde bahçeleri olan, sitelerinde bahçeleri olan, çiftçi vatandaşlarımızın bu zararlılara karşı ilaçla mücadele uygulamalarını rica ediyoruz, çünkü bu topyekün mücadele ile ortadan kaldırılabilecek bir zararlıdır" dedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında ilaçlama personeli olarak görev yapan Ahmet Çardak da "Mersin genelinde larva dönemlerinde haşerelerin gelişmelerini engellemek amacıyla yılın 365 günü ilaçlama çalışmalarına devam ediyoruz. Aynı zamanda Mersin genelinde tüm haşere ilaçlamasını etkin bir şekilde yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin'de Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele sürüyor
Mersin'de Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele sürüyor
Mersin'de Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele sürüyor
Mersin'de Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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