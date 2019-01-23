Son Dakika Haberleri: Mersin'de "Akıllı Kavşak" Uygulaması

Mersin'de "Akıllı Kavşak" Uygulaması

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye tarafından hayata geçirilen ve araç trafiğinin yoğun olduğu 67 kavşakta uygulanan Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Mersin'de
Mersin Büyükşehir Belediye tarafından hayata geçirilen ve araç trafiğinin yoğun olduğu 67 kavşakta uygulanan Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projenin detaylarını katılımcılarla paylaştı.

Kocamaz, kentteki araç trafiği yoğunluğunun bazı bölgelerde yarattığı sorunları çözebilmek amacıyla Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi Projesi'ni hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Sürdürülebilir ulaşımı teknolojiyle buluşturan kentin en yoğun 67 kavşağında hizmete geçirdiğimiz bu sistem sayesinde halkımıza güvenli bir trafik sistemi sunmuş olacağız. Sistemle kentimiz, zamandan yüzme 28 iyileşme yaşarken, bu sayede günlük ortalama 6 bin litre yakıt tasarrufu ve 7 ton daha az karbon salınımıyla her anlamda karlı çıkacaktır." diye konuştu.

Kavşaklara kurulan sinyalizasyon, trafik ölçüm, trafik izleme ve kamera sistemleriyle trafik akışını sağlamak için 24 saat hizmet verileceğini ifade eden Kocamaz, trafik kontrolünün, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MEŞOT) bünyesinde kurulan "trafik yönetim merkezi" ile sağlanacağını bildirdi.

Konuşmanın ardından hayata geçirilen proje, MEŞOT bünyesinde kurulan merkezi ile canlı bağlantı kurularak test edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:32 Kaynak: AA

Burhanettin Kocamaz, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu Son Dakika! Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı

Tren Beklerken Ördüğü Atkıyı Rekor Fiyata Sattı Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 18:23:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de "Akıllı Kavşak" Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]