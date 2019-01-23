Mersin'de "Akıllı Kavşak" Uygulaması

Mersin
Büyükşehir Belediye tarafından hayata geçirilen ve araç trafiğinin yoğun olduğu 67 kavşakta uygulanan Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
, kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projenin detaylarını katılımcılarla paylaştı.
Kocamaz, kentteki araç trafiği yoğunluğunun bazı bölgelerde yarattığı sorunları çözebilmek amacıyla Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi Projesi'ni hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Sürdürülebilir ulaşımı teknolojiyle buluşturan kentin en yoğun 67 kavşağında hizmete geçirdiğimiz bu sistem sayesinde halkımıza güvenli bir trafik sistemi sunmuş olacağız. Sistemle kentimiz, zamandan yüzme 28 iyileşme yaşarken, bu sayede günlük ortalama 6 bin litre yakıt tasarrufu ve 7 ton daha az karbon salınımıyla her anlamda karlı çıkacaktır." diye konuştu.
Kavşaklara kurulan sinyalizasyon, trafik ölçüm, trafik izleme ve kamera sistemleriyle trafik akışını sağlamak için 24 saat hizmet verileceğini ifade eden Kocamaz, trafik kontrolünün, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MEŞOT) bünyesinde kurulan "trafik yönetim merkezi" ile sağlanacağını bildirdi.
Konuşmanın ardından hayata geçirilen proje, MEŞOT bünyesinde kurulan merkezi ile canlı bağlantı kurularak test edildi.