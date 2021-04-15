Mersin'de Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi hayata geçti - Son Dakika

Mersin'de Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi hayata geçti

15.04.2021 10:43
Mersin'de Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi hayata geçti, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, Akıllı Toplu Ulaşım Sistemini hayata geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, Akıllı Toplu Ulaşım Sistemini hayata geçirdi. Kent ulaşımını ve yolcuları rahatlatacak teknolojik altyapılı Akıllı Ulaşım Sistemi ile yolcular, güzergah, otobüs saatleri ve durak bilgilerine ulaşabilecek. Sistemle ulaşım kartı almak için online başvuru yapılabilecek ve kart ilgili kişinin adresine gönderilecek.

Mersin ulaşımını rahatlatmak adına teknolojik altyapılı hizmetler veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, akıllı şehir uygulamalarında önemli bir yeri bulunan Akıllı Toplu Ulaşım Sistemini hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi, sistemde bulunan 'Taksi Tarifesi' ve 'Okul Servis Bilgileri' modülleri sayesinde Akıllı Toplu Ulaşım Sistemini kullanan belediyeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalışılan sistem sayesinde vatandaşlar kent içinde çok rahat bir şekilde otobüs bekleme derdi olmadan ve zaman kaybetmeden seyahat edebilecek.

Sistemde, ulaşım hizmetinden beklenen tüm ayrıntılar var

'Hattaki Araçlar ve Güzergahlar' modülü, yolcunun bulunduğu konuma göre kendisine en yakın durakları, bu duraklardan geçen otobüs hatlarını ve güzergah bilgilerini gösteriyor. 'Otobüsüm Ne zaman Gelecek' modülü, yolcunun bulunduğu durağa otobüsünün kaç dakika sonra geleceğini gösterirken, otobüsün geliş güzergahı harita üzerinden an be an takip edilebilecek. Bu modüllerden otobüsün sefer süresi, hat uzunluğu, hatta çalışan otobüs sayısı, ana güzergah, kullanılacak olan otobüsün engelli kullanımına uyumluluğu ve bisiklet aparatının olup olmadığı bilgilerine ulaşılabiliyor.

'Hareket Saatleri' modülünde Tarsus, Gülnar, Anamur ve kırsal mahalleler yer alıyor

Sistemde bulunan ve vatandaşlara en büyük kolaylığı sağlayacak modül de kırsal mahalleler ve merkeze uzak ilçelerin sefer saatlerinin de yer aldığı 'Hareket Saatleri' modülü. Bu modül ile vatandaşlar Tarsus, Gülnar, Anamur ve kırsal mahallelere ulaşım sağlayan hatların saatlerini görebiliyor. Bu modül ayrıca nöbetçi seferler, takviye seferler, gecikmeli sefer, sefer iptali, otobüslerin arıza veya bakım durumu gibi bilgileri de barındırıyor.

'Tüm Duraklar' modülü, Mersin genelindeki Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarının geçtiği tüm durakları gösterirken, 'Nasıl Giderim?' modülü, toplu taşıma aracı kullanmak isteyen yolcunun, gitmek istediği noktaya hangi hatlarla en kısa sürede, nasıl gidebileceğini alternatif güzergah ve hat bilgileri ile sıralıyor.

'Taksi Tarifesi' ve 'Okul Servis Modülü' ilkler arasında

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan sistem, içinde bulundurduğu 'Taksi Tarifesi' ve 'Okul Servis Bilgileri' modülü ile benzerleri arasında ilkleri barındırıyor. 'Taksi Tarifesi' modülü ile vatandaşlar tüm taksi duraklarına, taksi araç, şoför ve plaka bilgilerine ulaşabiliyor. Aynı modül içerisinde yer alan 'Taksi Ücreti Hesaplama' modülü ile de vatandaşın gideceği noktaya kadar olan taksi ücreti otomatik olarak hesaplanıyor.

'Okul Servis Bilgileri' modülü ise tamamen öğrenci ve veliler düşünülerek hazırlanan bir sistem. Modül içerisindeki 'Şoför veya Araç Sorgulama' sekmesinden okul servis, plaka ve servis şoförü bilgilerine ulaşılabilirken, 'Servis Ücreti Hesaplama' sekmesinden ise öğrencilerin evleri ile okulları arası servis ücretlerinin yıllık ne kadar olacağı otomatik olarak hesaplanıyor.

Ulaşım kartı vatandaşın adresine kadar götürülecek

'Mersin 33 Kart Modülü'nde toplu taşıma ulaşım kartına online başvuru alımını sağlayan 'Online Başvuru' sekmesi yer alıyor. Bu sekme ile vatandaşlar kart bürosuna gitmeden internet üzerinden başvuru yapabiliyor ve kartı ikamet adresine kadar talep edebiliyor. Bu modülde 'Bakiye Sorgulama' ve HES Kodunu kartla entegre etmek için 'HES Kayıt' sekmesi de bulunuyor.

'Mersin'e Ulaşım' modülü şehir dışından gelecek yolcuların kara, hava, deniz ve demiryolu ile nasıl geleceği, hangi firmaların ulaşım sağladığı, firma isimleri ve telefon bilgileri gibi kolaylıkları barındırıyor. 'Kayıp Eşya' modülü de vatandaşların eşyalarını otobüste unutmaları durumunda arayabilecekleri hareket merkezlerinin adres ve iletişim bilgilerini barındırıyor. 'SSS' sekmesi, toplu taşıma hizmeti ile ilgili Sıkça Sorulan Soruları yanıtlarken, 'Bize Ulaşın' sekmesi ile vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinin ulaşım hizmetleri hakkında talep, öneri ve şikayetlerini ulaştırabiliyor.

Vatandaşlar sistemi, telefon veya bilgisayar üzerinden https://ulasim.mersin.bel.tr/ adresini tıklayarak kullanabiliyor.

"İlkler arasına girmeye çalıştık"

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, sistemin detaylarını anlatarak, "Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi, şehir içinde ulaşım sağlayan bütün vatandaşlarımızın kimseye ihtiyaç duymadan tüm beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılım sistemi. Bu sistemle öncelikle toplu taşımaya özendirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da toplu taşıma kullanan yolcularımız için rahat, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamayı amaçlıyoruz. Uygulamadaki modüllerimiz bir yolcunun tüm beklentilerini karşılayan, kullandığı hatlardaki bütün bilgileri içeren; otobüsün ne zaman geleceğine, bulunduğu noktadaki duraklardan hangi otobüsün geçeceğine, hangi saatlerde geçeceğine tüm ayrıntılarıyla kolayca ulaşabileceği bir yazılım sistemi. Mersin Büyükşehir Belediyesine yakışır bir biçimde Türkiye'de bazı konularda ilkler arasına girmeye çalıştık. Bu yüzden sadece toplu taşıma değil, taksi kullanıcıları ve okuldaki öğrencilerimizin velilerini de düşündük. Bunların da hayatlarını ve ulaşımlarını kolaylaştıracak modüller koyduk" dedi.

Akıllı Toplu Ulaşım Sisteminin sağladığı kolaylıklar

Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi, Ulaşım Dairesi Başkanlığında bulunan Toplu Taşıma Filo Yönetim Merkezinde sistem operatörleri tarafından yönetiliyor. Sistem sayesinde vatandaşların seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Sistem; kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol içeren bir sistem özelliği taşıyor. Bu sistem sayesinde bütün otobüsler sefer sırasında takip edilebiliyor. Sefer sırasında yaşanan herhangi bir olumsuzlukta panik butonu ile Toplu Taşıma Filo Yönetimi Sistem Operatörlerine anlık olarak alarm şeklinde bildirim gidiyor. Bu bildirim ile duruma anında müdahale sağlanabiliyor. - MERSİN

Mersin'de Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi hayata geçti
Mersin'de Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi hayata geçti
Mersin'de Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi hayata geçti
Mersin'de Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi hayata geçti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi hayata geçti - Son Dakika


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