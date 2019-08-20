Son Dakika Haberleri: Mersin'de akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu
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Mersin'de akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu

1 saat önce

MERSİN'in Anamur ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu.

Mersin'de akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu, System.String[]
MERSİN'in Anamur ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu.
İlçeye bağlı Ören Mahallesi'ndeki plaja giden Ayhan Şeker (49) ve beraberindeki ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan ikili, açıklara doğru sürüklendi. İkilinin yardım çığlıklarını duyan çevre sakinleri, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi, gözden kaybolan Şeker ve beraberindeki kadını bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.


Ören Mahallesi, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:47 Kaynak: DHA
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