Son Dakika Haberleri: Mersin'de akıntıya kapılan erkek cesedi de Alanya'da çıktı
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Mersin'de akıntıya kapılan erkek cesedi de Alanya'da çıktı

46 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.

Mersin'de akıntıya kapılan erkek cesedi de Alanya'da çıktı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cesedin, 5 gün önce Mersin'in Anamur ilçesinde denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan kişiye ait olduğu tespit edildi.


Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde dün gece saatlerinde sahile gelerek denize giren bir vatandaş, kıyıya vurmuş erkek cesediyle karşılaştı. Vatandaşın bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, 50 yaşında olduğu tahmin edilen cesette inceme başlattı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kadından sonra erkek cesedi de Alanya'da bulundu


Yapılan tespitler sonucu cesedin, 23 Ağustos tarihinde Alanya Marina açıklarında cansız bedeni bulunan Fazilet Bal'la birlikte 20 Ağustos günü Mersin'in Anamur ilçesi Ören Mahallesi'ndeki plaja gelen ve denize girdikten sonra akıntıya kapılıp kaybolan Ayhan Şeker'e (49) ait olduğu belirlendi. İşlemleri tamamlanan Şeker'in cenazesi yakınları tarafından defni için memleketi Anamur'a götürüldü. - ANTALYA

Antalya, Mersin, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:51 Kaynak: İHA
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