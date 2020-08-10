Mersin'de akıntıya kapılan kadının Antalya kıyısına vuran cesedi teleferikle taşındı (2) - Son Dakika

Mersin'de akıntıya kapılan kadının Antalya kıyısına vuran cesedi teleferikle taşındı (2)
CESET, DENİZDE 50 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİMersin'in Anamur ilçesi Ören Burnu'nda denize girip akıntıya kapılarak kaybolan ve Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güneyköyü Mahallesi'nde ölü bulunan Döndü Küçük'ün cesedinin, yaklaşık 50 kilometre denizde sürüklendiği ortaya çıktı.
CESET, DENİZDE 50 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ
Mersin'in Anamur ilçesi Ören Burnu'nda denize girip akıntıya kapılarak kaybolan ve Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güneyköyü Mahallesi'nde ölü bulunan Döndü Küçük'ün cesedinin, yaklaşık 50 kilometre denizde sürüklendiği ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 12:15
Kaynak: DHA
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