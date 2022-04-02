Mersin'de Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi, 11 kişi yaralandı

02.04.2022 11:33
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi, 11 kişi yaralandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Rus işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Rus işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

R.A. idaresindeki 33 ADL 683 plakalı servis otobüsü, Büyükeceli Mahallesi Mersin- Antalya kara yolunda devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 10 Rus işçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.

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Nükleer Güç, Akkuyu, Mersin, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi, 11 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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