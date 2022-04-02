MERSİN'DE AKKUYU NGS İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ: 11 YARALI - Son Dakika
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MERSİN'DE AKKUYU NGS İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ: 11 YARALI

02.04.2022 11:13

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerinin taşındığı otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerinin taşındığı otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Büyükeceli Mahallesi Mersin- Antalya yolunda meydana geldi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan Rıdvan Ataser'in kullandığı 33 ADL 683 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

MERSİN'DE AKKUYU NGS İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ: 11 YARALI
MERSİN'DE AKKUYU NGS İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ: 11 YARALI
MERSİN'DE AKKUYU NGS İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ: 11 YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN'DE AKKUYU NGS İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ: 11 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MERSİN'DE AKKUYU NGS İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ: 11 YARALI - Son Dakika
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