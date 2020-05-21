Mersin'de akrabalarının altın bileziklerini çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde yengesinin yaklaşık 110 bin lira değerindeki altın bileziklerini çaldığı iddia edilen zanlı ile teyzesi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karadiken Mahallesi'nde yaşayan H.B, evindeki duvarın içinde gizlediği yaklaşık 110 bin lira değerindeki 6 altın bileziğin yerinde olmadığını fark ederek durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İlçedeki 35 kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, H.B'nin eşinin kardeşi M.A. ile teyzesi Z.A'nın kuyumcuda bir altın bilezik bozdurduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla M.A. ile Z.A. gözaltına alındı.

M.A. ifadesinde teyzesinin yönlendirmesiyle çaldıkları bileziklerden birini bozdurduklarını, birinin kendisinde, 4'ünün de arkadaşı R.G'de olduğunu itiraf etti.

Bilezikler H.B'ye teslim edildi, şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.