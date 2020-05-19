Mersin'de akrabasına ait güvercin ve kazları çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Mersin'de akrabasına ait güvercin ve kazları çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde akrabasının güvercin ve kazlarını çaldığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde akrabasının güvercin ve kazlarını çaldığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye uyruklu İ.K. evindeki kümesten 28 güvercin ve 13 kazın çalınmasının ardından jandarmaya başvurdu. Evdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yüzleri kapalı iki şüphelinin kümesten güvercin ve kaz çaldığını tespit etti. Görüntüleri izleyen İ.K, şüphelilerin akrabası A.H. ve V.B.A. olduğunu söyledi. Düzenlenen operasyonla A.H. ve V.B.A. gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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