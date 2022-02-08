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Mersin'de akrabasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de akrabasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı

08.02.2022 16:20
Mersin'de akrabasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı

Mersin'in Mut ilçesinde tartıştığı akrabasını av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde tartıştığı akrabasını av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karadiken Mahallesi'nde yaşayan A.A, bahçesine gelen akrabası M.C. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre A.A, av tüfeğiyle ateş ettiği M.C'yi yaraladı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla önce Mut Devlet Hastanesine, buradaki ilk müdahalenin ardından da Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.C, yaşamını yitirdi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

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Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de akrabasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de akrabasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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