Mersin'de akrabasını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de akrabasını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

02.06.2022 12:08
Mersin'de akrabasını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, tüfekle ateş ettiği akrabasının ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, tüfekle ateş ettiği akrabasının ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Arpaçsakarlar Mahallesi'nde yaşayan Cebrail Aslan'ın (48) dün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan A.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A.B. ile dini nikahlı eşinin amcası Cebrail Aslan arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada tüfekle vurulan Aslan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de akrabasını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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