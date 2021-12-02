Mersin'de akü hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlardan akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mersin 'de araçlardan akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

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