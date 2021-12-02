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Mersin'de akü hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'de akü hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

02.12.2021 13:54
Mersin'de akü hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Mersin'de araçlardan akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Mersin'de araçlardan akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlardan akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araçların akülerini çaldıkları iddiasıyla M.E. ve M.Ç'yi gözaltına aldı, ele geçirilen aküler, sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de akü hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de akü hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de akü hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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