Mersin'de AKUT'un "Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım" sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de AKUT'un 'Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım' sergisi açıldı - Son Dakika

Mersin'de AKUT'un "Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım" sergisi açıldı

6 saat önce

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesince, "Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Mersin'de AKUT'un

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesince, "Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, bazı depremlerin ardından AKUT'un yürüttüğü arama kurtarma operasyonlarında çekilen fotoğraflar yer aldı.

Sergide ayrıca arama kurtarma operasyonlarında kullanılan ekipmanlar, ilk yardım ve afetlere karşı geliştirilen dijital uygulamalar hakkında da vatandaşlara bilgiler verildi.

AKUT Mersin Ekip Lideri Doğan Göktekin, yaptığı açıklamada, Elazığ ve Manisa depremleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkileyen İran depreminin ardından sosyal ve eğitim çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını kaydetti.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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