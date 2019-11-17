Son Dakika Haberleri: Mersin'de alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'de alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde iddiaya göre alacak verecek tartışmasında 1 kişi bıçakla yaralandı.

Mersin'de alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde iddiaya göre alacak verecek tartışmasında 1 kişi bıçakla yaralandı.


Olay Beydeğirmeni Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, R.E. adlı şahıs ile Y.G. isimli şahıs arasında yaşanan tartışmada bıçak kullanıldı. Olayda aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Y.G., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olaydan sonra firar eden R.E., polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
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